Juve Milan Marco Baridon a caldissimo | Cosa rimane dopo questo 0-0 E Tudor ha voluto dire questo sul gruppo e sulla griglia Scudetto – VIDEO

Juve Milan, il commento a caldo di Marco Baridon: l'analisi della partita pareggiata dai bianconeri. Una notte di rimpianti, una "sagra" degli errori che lascia l'amaro in bocca a tutti. Juventus e Milan non si fanno male e chiudono il big match dell'Allianz Stadium sullo 0-0. Un pareggio che frena la corsa di entrambe e che fa sorridere solo le capoliste, Napoli e Roma. A pesare sul risultato sono le clamorose occasioni da gol fallite, su tutte il rigore calciato alto da Pulisic. RESOCONTO JUVE MILAN Il primo tempo è una lunga partita a scacchi. Le due squadre si studiano a lungo, con grande attenzione tattica e poca voglia di rischiare, tanto che le vere emozioni latitano.

