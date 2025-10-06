Juve Milan Marchegiani a sorpresa sul big match dello Stadium | commento impietoso sui bianconeri di Tudor dopo il pareggio contro i rossoneri di Allegri

Juve Milan, Luca Marchegiani, ex portiere e noto opinionista, ha commentato in maniera critica la prestazione dei bianconeri nel big match. L'ex portiere e oggi apprezzato commentatore di Sky Sport, Luca Marchegiani, ha offerto un'analisi lucida e senza sconti del deludente pareggio per 0-0 tra la Juve e il Milan. Secondo la sua lettura, il big match dell'Allianz Stadium ha tradito le attese, offrendo uno spettacolo povero di emozioni e, soprattutto, mettendo in luce alcune criticità per la squadra bianconera. PAROLE – « Secondo me è stata una partita brutta, chiusa, dove è mancata intraprendenza e sono mancati gli attaccanti da tutte e due le parti.

In questa notizia si parla di: juve - milan

