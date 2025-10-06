Juve-Milan Leao fa imbestialire Allegri | Non è più un giocatore del Milan

Calciomercato.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il portoghese ancora in ritardo di condizione e un corpo estraneo ai rossoneri del tecnico toscano, che lo ha ripreso già prima che entrasse Il Milan impatta 0-0 in casa della Juventus trovando un pareggio che decisamente non rende felici Allegri e tutti i tifosi rossoneri. Lo sviluppo della partita è stato abbastanza chiaro, con un certo equilibrio e una partita in generale non bella. Tanto che Christian Vieri è stato lapidario nel postgara su ‘Dazn’ esordendo in maniera sarcastica così: “Chi esce meglio? Il pubblico, è rimasto fino alla fine, è una cosa importante”. Massimiliano Allegri (LaPresse) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

juve milan leao fa imbestialire allegri non 232 pi249 un giocatore del milan

© Calciomercato.it - Juve-Milan, Leao fa imbestialire Allegri: “Non è più un giocatore del Milan”

In questa notizia si parla di: juve - milan

Todaro sorride: “Allegri-Milan? I miei annoiati da Max alla Juve…”

Vieni al Milan, irrompe Allegri: dispetto alla Juve

Ultimissime Juve LIVE: Tudor parla in conferenza stampa, tutte le novità sulla formazione anti Milan

juve milan leao faAllegri fa un discorso chiaro a Leao dopo Juve-Milan: “Uno come lui quando arriva lì deve fare gol” - Massimiliano Allegri si è ripresentato allo Stadium da avversario e con il suo Milan e ha parlato del pareggio 0- Scrive fanpage.it

juve milan leao faJuventus-Milan 0-0, le pagelle: ahi Pulisic, Leao fa anche peggio. Maignan monumentale - 5: la parata su Gatti, che era in posizione regolare, è irreale. Riporta milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Juve Milan Leao Fa