Il portoghese ancora in ritardo di condizione e un corpo estraneo ai rossoneri del tecnico toscano, che lo ha ripreso già prima che entrasse Il Milan impatta 0-0 in casa della Juventus trovando un pareggio che decisamente non rende felici Allegri e tutti i tifosi rossoneri. Lo sviluppo della partita è stato abbastanza chiaro, con un certo equilibrio e una partita in generale non bella. Tanto che Christian Vieri è stato lapidario nel postgara su ‘Dazn’ esordendo in maniera sarcastica così: “Chi esce meglio? Il pubblico, è rimasto fino alla fine, è una cosa importante”. Massimiliano Allegri (LaPresse) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve-Milan, Leao fa imbestialire Allegri: “Non è più un giocatore del Milan”