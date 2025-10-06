Juve-Milan Leao fa imbestialire Allegri | Non è più un giocatore del Milan
Il portoghese ancora in ritardo di condizione e un corpo estraneo ai rossoneri del tecnico toscano, che lo ha ripreso già prima che entrasse Il Milan impatta 0-0 in casa della Juventus trovando un pareggio che decisamente non rende felici Allegri e tutti i tifosi rossoneri. Lo sviluppo della partita è stato abbastanza chiaro, con un certo equilibrio e una partita in generale non bella. Tanto che Christian Vieri è stato lapidario nel postgara su ‘Dazn’ esordendo in maniera sarcastica così: “Chi esce meglio? Il pubblico, è rimasto fino alla fine, è una cosa importante”. Massimiliano Allegri (LaPresse) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: juve - milan
Todaro sorride: “Allegri-Milan? I miei annoiati da Max alla Juve…”
Vieni al Milan, irrompe Allegri: dispetto alla Juve
Ultimissime Juve LIVE: Tudor parla in conferenza stampa, tutte le novità sulla formazione anti Milan
Il sonno di #Conte, i limiti di #Juve e Milan e l’ansia maggiore dei tifosi Il commento del direttore Guido Vaciago - X Vai su X
Juve-Milan si è chiusa sullo 0-0 finale, ma poteva andare diversamente se Pulisic avesse segnato quel rigore. Invece lo ha sbagliato, e come riportato da DAZN, Allegri aveva già previsto tutto. In panchina, infatti, Max ha commentato così l'errore dal dischetto. Vai su Facebook
Allegri fa un discorso chiaro a Leao dopo Juve-Milan: “Uno come lui quando arriva lì deve fare gol” - Massimiliano Allegri si è ripresentato allo Stadium da avversario e con il suo Milan e ha parlato del pareggio 0- Scrive fanpage.it
Juventus-Milan 0-0, le pagelle: ahi Pulisic, Leao fa anche peggio. Maignan monumentale - 5: la parata su Gatti, che era in posizione regolare, è irreale. Riporta milannews.it