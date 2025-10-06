Juve Milan la moviola dei giornali | Il contatto che ha portato al rigore sembra lieve Kelly tocca col braccio sul finale di partita ma…

Juve Milan, la moviola dei giornali: l’analisi di Calvarese sugli episodi controversi del big match dello Stadium. Una partita intensa, a tratti spigolosa, ma gestita con personalità dall’arbitro Marco Guida. Questa, in sintesi, l’analisi dell’ex arbitro Gianpaolo Calvarese che, sulle colonne di Tuttosport, ha promosso la direzione di gara del fischietto di Torre Annunziata in Juventus – Milan, pur sollevando un grande dubbio sull’episodio più importante del match: il calcio di rigore concesso ai rossoneri. MOVIOLA JUVE MILAN Secondo l’analisi di Calvarese, Guida ha interpretato bene la partita nel primo tempo, lasciando correre e tenendo alta la soglia del fischio, come si conviene a un big match. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

