Juve Milan Federica Zille spiazza tutti nel post partita | l’ha detto veramente opinione completamente in controtendenza

Juve Milan, Federica Zille, nota giornalista di DAZN, ha espresso un parere a sorpresa sulla sfida dello Stadium: le dichiarazioni. Un’analisi controcorrente, che ribalta la prospettiva comune sul pareggio a reti bianche tra Juve e Milan. A fornirla è la nota giornalista di DAZN, Federica Zille, che commentando il post-partita ha individuato nella squadra rossonera, e non in quella bianconera, la vera delusione del big match andato in scena ieri sera all’Allianz Stadium. PAROLE – « Ieri più deludente il Milan, un passettino indietro rispetto alle ultime uscite e alle ultime vittorie che aveva inanellato, rispetto alla Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

