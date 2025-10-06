Juve Milan, Fabio Capello, ex di entrambe le squadre, ha criticato lo spettacolo offerto dalle due squadre: le dichiarazioni. Una sentenza dura, che non salva nessuno. L’ex allenatore di Juve e Milan, il leggendario Fabio Capello, è intervenuto ai microfoni di “Radio Anch’io lo Sport” per analizzare il deludente 0-0 di ieri sera allo Stadium. Il suo giudizio è impietoso: lo spettacolo è stato pessimo e la colpa è da dividere tra la scarsa qualità generale del calcio italiano e la mancanza di coraggio delle due squadre. PAROLE – « L’allenatore non va in campo. Prepara le partite e i movimenti, ma davanti alla porta ci vanno i giocatori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Milan, Capello laconico: «Partita giocata senza coraggio, ci si aspettava un maggiore spettacolo. Tudor? Non ho capito quella sostituzione»