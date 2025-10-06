Juve-Milan Allegri-Landucci spianano Pulisic | Di piatto vero?!

Gliel’aveva detto in settimana ma, del resto, quale figlio ascolta sempre i consigli del buon padre di famiglia? È legge di natura sbagliare con la propria testa, in questo caso il piattone destro finito in curva. Quello di Pulisic, che con l’errore dal dischetto allo Stadium ha vanificato la possibilità del Milan di portarsi i tre punti a casa e trascorrere questa sosta di campionato in vetta alla classifica con Napoli e Roma. E le telecamere di DAZN hanno ripreso benissimo la scena in cui il numero undici rossonero calcia alto il rigore e, nel frattempo, Massimiliano Allegri a bordocampo si gira verso gli spalti per non guardare e smorzare un pochino la tensione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Juve-Milan, Allegri-Landucci spianano Pulisic: "Di piatto vero?!"

In questa notizia si parla di: juve - milan

Juve-Milan, Allegri a Landucci dopo il rigore sbagliato da Pulisic: "Gliel'ho detto, non di piatto!" - Poteva sbloccarsi subito all’inizio del secondo tempo la partita tra Juventus e Milan, con un calcio di rigore fischiato in favore dei rossoneri. Scrive tuttomercatoweb.com

Juventus-Milan 0-0 tra fischi e rimpianti: Gatti e David nella bufera, rossoneri furiosi con Pulisic e Leao - Milan, fischi dai tifosi bianconeri e rimpianti per quelli del Diavolo: nel mirino Gatti, David e Tudor da una parte, Pulisic, Leao e... Secondo sport.virgilio.it