Juve-Milan Allegri-Landucci spianano Pulisic | Di piatto vero?!

Liberoquotidiano.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gliel’aveva detto in settimana ma, del resto, quale figlio ascolta sempre i consigli del buon padre di famiglia? È legge di natura sbagliare con la propria testa, in questo caso il piattone destro finito in curva. Quello di Pulisic, che con l’errore dal dischetto allo Stadium ha vanificato la possibilità del Milan di portarsi i tre punti a casa e trascorrere questa sosta di campionato in vetta alla classifica con Napoli e Roma. E le telecamere di DAZN hanno ripreso benissimo la scena in cui il numero undici rossonero calcia alto il rigore e, nel frattempo, Massimiliano Allegri a bordocampo si gira verso gli spalti per non guardare e smorzare un pochino la tensione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

