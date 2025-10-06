Juve Milan 0-0 | il sottile confine tra riprenderci e… affondare | La Juve a freddo – VIDEO di Paolo Rossi
Juve Milan 0-0, il commento di Paolo Rossi dopo il match: la squadra ha mostrato solidità, ma la mancanza di vittorie è un campanello d’allarme. «Il sottile confine tra riprenderci e. affondare». È questa la frase che, secondo l’analisi del giornalista Paolo Rossi, riassume alla perfezione il momento delicatissimo che sta vivendo la Juventus di Igor Tudor. Il pareggio per 0-0 contro il Milan è un risultato a due facce, che lascia la squadra in bilico su una linea sottilissima tra una possibile ripartenza e il rischio di una crisi di risultati. Pao Rossi: la Juve a un bivio. L’analisi del giornalista, commentando il post-partita, si concentra su questa dualità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: juve - milan
Todaro sorride: “Allegri-Milan? I miei annoiati da Max alla Juve…”
Vieni al Milan, irrompe Allegri: dispetto alla Juve
Ultimissime Juve LIVE: Tudor parla in conferenza stampa, tutte le novità sulla formazione anti Milan
Voi come avreste tirato il rigore? #Milan #JuveMilan #Allegri #Landucci #Pulisic #6ottobre - X Vai su X
Per approfondire, leggi qui l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/juve-milan-sagra-errori-pulisic-sbaglia-anche-rigore-AHJ5kE1C Vai su Facebook
Juventus-Milan 0-0, highlights. Pulisic sbaglia un rigore, Tudor frena Allegri - Luka Modric non è il giocatore più anziano a giocare per la prima volta nella sfida tra Juventus e Milan in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (40 anni, 26 giorni): questo particolare primato ... Secondo sport.sky.it
PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-MILAN 0-0: David fantozziano, tradisce anche Pulisic - Milan, posticipo della 6° giornata del campionato di Serie A: pagelle, voti e tabellino della super sfida dell'Allianz Stadium ... Si legge su calciomercato.it