Juve Milan 0-0, il commento di Paolo Rossi dopo il match: la squadra ha mostrato solidità, ma la mancanza di vittorie è un campanello d’allarme. «Il sottile confine tra riprenderci e. affondare». È questa la frase che, secondo l’analisi del giornalista Paolo Rossi, riassume alla perfezione il momento delicatissimo che sta vivendo la Juventus di Igor Tudor. Il pareggio per 0-0 contro il Milan è un risultato a due facce, che lascia la squadra in bilico su una linea sottilissima tra una possibile ripartenza e il rischio di una crisi di risultati. Pao Rossi: la Juve a un bivio. L’analisi del giornalista, commentando il post-partita, si concentra su questa dualità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Milan 0-0: il sottile confine tra riprenderci e… affondare | La Juve a freddo – VIDEO di Paolo Rossi