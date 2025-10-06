Judo U15 | l’udinese de Denaro è d’oro a Brno

Il judoka udinese Bruno de Denaro ha vinto la medaglia d’oro all’European Hopes Cup della Eju (federazione europea). Buona la seconda, come si suol dire, per lui. Bruno de Denaro, infatti, a un anno di distanza dalla sua prima partecipazione a Brno, dove si era posizionato quinto, ha conquistato. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: judo - udinese

