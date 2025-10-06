Judo U15 | l’udinese de Denaro è d’oro a Brno

Udinetoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il judoka udinese Bruno de Denaro ha vinto la medaglia d’oro all’European Hopes Cup della Eju (federazione europea). Buona la seconda, come si suol dire, per lui. Bruno de Denaro, infatti, a un anno di distanza dalla sua prima partecipazione a Brno, dove si era posizionato quinto, ha conquistato. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: judo - udinese

Weekend di fuoco per il judo italiano a Jesolo: pronti i Campionati Italiani Assoluti e U15 - Weekend di fuoco per il judo italiano a Jesolo: pronti i Campionati Italiani Assoluti e U15 Il Palazzetto del Turismo di Jesolo è pronto ad accogliere un fine settimana all'insegna del judo italiano. Si legge su today.it

Cerca Video su questo argomento: Judo U15 L8217udinese De