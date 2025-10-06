Judo Italia fuori dal Final Block nella prima giornata dei Mondiali Junior a Lima

Oasport.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiude senza medaglie per i colori azzurri la giornata inaugurale dei Campionati Mondiali Junior 2025 di judo, in corso di svolgimento a Lima. Un mese dopo aver stabilito il record nazionale di podi in una singola edizione degli Europei Under 21, la selezione giovanile italiana ha raccolto purtroppo solamente due settimi posti come migliori risultati nel day-1. Gli unici due piazzamenti nella top8 sono stati ottenuti dalle fresche campionesse d’Europa juniores e teste di serie n.1 del seeding Gaia Stella (52 kg) e Michela Terranova (57 kg), che hanno vinto due incontri nelle eliminatorie per poi fermarsi ai quarti e vedendo sfumare successivamente l’accesso al Final Block perdendo ai ripescaggi rispettivamente contro le giapponesi Hako Fukunaga e Asuka Ueno. 🔗 Leggi su Oasport.it

judo italia fuori dal final block nella prima giornata dei mondiali junior a lima

© Oasport.it - Judo, Italia fuori dal Final Block nella prima giornata dei Mondiali Junior a Lima

In questa notizia si parla di: judo - italia

Giochi Mondiali Universitari 2025 di Essen, pronta l’Italia del judo: il programma

LIVE Universiadi 2025, risultati 23 luglio in DIRETTA: Italia in semifinale nella pallanuoto! Carnà centra la finale bronzo nel judo

LIVE Universiadi 2025, risultati 24 luglio in DIRETTA: l’Italia vuole stupire con arco, judo ed atletica

Mondiali judo, Italia ko nella finale del bronzo a squadre - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Da video.sky.it

Mondiali: Scutto trionfa nei 48 kg e regala il primo oro all'Italia - La cilena Mary Dee Vargas Levy è stata messa sotto con una controtecnica (sumi otoshi) messa a segno nel primo minuto, mentre per avere ragione della forte mongola Narantsetseg Ganbaatar l’incontro è ... Da gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Judo Italia Fuori Final