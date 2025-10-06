judo italia fuori dal final block nella prima giornata dei mondiali junior a lima

Si chiude senza medaglie per i colori azzurri la giornata inaugurale dei Campionati Mondiali Junior 2025 di judo, in corso di svolgimento a Lima. Un mese dopo aver stabilito il record nazionale di podi in una singola edizione degli Europei Under 21, la selezione giovanile italiana ha raccolto purtroppo solamente due settimi posti come migliori risultati nel day-1. Gli unici due piazzamenti nella top8 sono stati ottenuti dalle fresche campionesse d’Europa juniores e teste di serie n.1 del seeding Gaia Stella (52 kg) e Michela Terranova (57 kg), che hanno vinto due incontri nelle eliminatorie per poi fermarsi ai quarti e vedendo sfumare successivamente l’accesso al Final Block perdendo ai ripescaggi rispettivamente contro le giapponesi Hako Fukunaga e Asuka Ueno. 🔗 Leggi su Oasport.it

