Judo Italia fuori dal Final Block nella prima giornata dei Mondiali Junior a Lima
Si chiude senza medaglie per i colori azzurri la giornata inaugurale dei Campionati Mondiali Junior 2025 di judo, in corso di svolgimento a Lima. Un mese dopo aver stabilito il record nazionale di podi in una singola edizione degli Europei Under 21, la selezione giovanile italiana ha raccolto purtroppo solamente due settimi posti come migliori risultati nel day-1. Gli unici due piazzamenti nella top8 sono stati ottenuti dalle fresche campionesse d’Europa juniores e teste di serie n.1 del seeding Gaia Stella (52 kg) e Michela Terranova (57 kg), che hanno vinto due incontri nelle eliminatorie per poi fermarsi ai quarti e vedendo sfumare successivamente l’accesso al Final Block perdendo ai ripescaggi rispettivamente contro le giapponesi Hako Fukunaga e Asuka Ueno. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: judo - italia
Giochi Mondiali Universitari 2025 di Essen, pronta l’Italia del judo: il programma
LIVE Universiadi 2025, risultati 23 luglio in DIRETTA: Italia in semifinale nella pallanuoto! Carnà centra la finale bronzo nel judo
LIVE Universiadi 2025, risultati 24 luglio in DIRETTA: l’Italia vuole stupire con arco, judo ed atletica
Doppio argento per l’Italia nella prima giornata di Mondiali di #Judo Kata Vai su Facebook
#Sport | Giovani talenti del judo del Centro Italiano Venezolano (@clubitaloccs) pronti per il Campionato Nazionale https://acortar.link/mWjVbh - X Vai su X
Mondiali judo, Italia ko nella finale del bronzo a squadre - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Da video.sky.it
Mondiali: Scutto trionfa nei 48 kg e regala il primo oro all'Italia - La cilena Mary Dee Vargas Levy è stata messa sotto con una controtecnica (sumi otoshi) messa a segno nel primo minuto, mentre per avere ragione della forte mongola Narantsetseg Ganbaatar l’incontro è ... Da gazzetta.it