Ju-Jitsu gli atleti azzurri del Dojo trionfano agli Europei con 5 ori e 9 podi complessivi

Si è concluso, dopo quattro intensi giorni di gare, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: l’European Championship 2025 U21 – Adults – Masters, andato in scena a Beveren, in Belgio, dal 2 al 5 ottobre. Un’edizione entusiasmante, che ha visto ancora una volta il Dojo Catania protagonista. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Sul tatami del campionato europeo di ju jitsu anche tre atleti della Hiwashita ProTeam Gallipoli

Dodici atleti dell'Akiyama Budo Club " ju jitsu academy" convocati agli Europei di Ju-Jitsu in Belgio Nuovo prestigioso traguardo per l'Akiyama Budo Club di Capaci: ben 12 atleti sono stati ufficialmente convocati per rappresentare l'Italia ai prossimi Campionat

Europei di Ju-Jitsu, domani il via a Beveren: Italia con una delegazione record - La vigilia è finita: da giovedì 2 a domenica 5 ottobre Beveren (Belgio) ospita i Campionati Europei di Ju-