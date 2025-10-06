Jilly Cooper morta l’autrice di indimenticabili storie d’amore | i libri che l’hanno resa icona
Si è spenta all’età di 88 anni Jilly Cooper, una delle scrittrici e giornaliste più amate del Regno Unito, celebre per il suo stile spiritoso, la sua abilità nel descrivere la vita dell’alta società e, in particolare, per la sua longeva e popolare serie di romanzi Rutshire Chronicles. Libri come Riders, Rivals e Polo sono diventati dei bestseller internazionali, consacrandola come una maestra del bonkbuster e rendendola una delle autrici più lette della sua generazione. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: jilly - cooper
