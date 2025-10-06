Jesi la consulta per la pace lancia un incontro sul Guatemala e non la violenza

Jesi (Ancona), 6 ottobre 2025 – Un incontro sul Guatemala per approfondire i temi della giustizia sociale e della non violenza. La Consulta per la Pace di Jesi, in collaborazione con l'Amministrazione comunale, l’assessora alla Partecipazione, Cittadinanza attiva, Politiche per la Pace Paola Lenti, l'associazione Sulla Strada e L'Università della Pace annuncia l'evento "Verso l'8ª Assemblea dell'Onu dei Popoli: Un'esperienza dal Guatemala - Il Riscatto dei Poveri", un momento di riflessione e testimonianza sulla pace e la solidarietà internazionale. L'iniziativa si terrà mercoledì alle 21,15 (ingresso libero) alla sala Maggiore del Palazzo dei Convegni a Jesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Jesi, la consulta per la pace lancia un incontro sul Guatemala e non la violenza

In questa notizia si parla di: jesi - consulta

Jesi, Consulta per la Pace: incontro sul Guatemala per parlare di giustizia sociale e non violenza - X Vai su X

Consulta il nostro elenco settimanale dei concorsi e delle selezioni pubbliche https://shorturl.at/enLes Per altre opportunità e per i corsi gratuiti in partenza, continua a seguirci e visita https://cislmarche.it/infolavoro Vai su Facebook

Jesi, la consulta per la pace lancia un incontro sul Guatemala e non la violenza - Mercoledì alla sala Maggiore del Palazzo dei Convegni per l'iniziativa preparatoria della marcia della pace Perugia Assisi ci sarà Luisa Patzan, delegata all'Assemblea dell'Onu dei Popoli ... Da msn.com

Pace: oggi giornata di digiuno e preghiera. Jesi, stasera adorazione alle 20 con il vescovo Ricciardi - La Chiesa in Italia aderisce all’invito di Leone XIV a “vivere la giornata del 22 agosto in digiuno e preghiera” per supplicare il Signore “che ci conceda pace e giustizia e che asciughi le lacrime di ... Riporta agensir.it