Nemmeno dopo aver viaggiato e volteggiato per il mondo intero con il suo Tour Up All Night: Live in 2025, Jennifer Lopez si è fermata: l'artista sarebbe attualmente immersa nel canonico periodo di première del suo ultimo film, Kiss of the Spider Woman (adattamento cinematografico dell'omonimo musical di John Kander, Fred Ebb e Terrence McNally, a sua volta tratto dal romanzo Il bacio della donna ragno di Manuel Puig) sfoggiando un outfit all'ultimo grido dopo l'altro. È stata la prima newyorkese, però, a colpire davvero nel segno. Jennifer Lopez seduce New York in slip dress: il look lingerie inspired sofisticato e sensuale.

Jennifer Lopez una visione, l'abito in raso e pizzo sensuale ed elegante: il dettaglio