Jennifer Lawrence e Robert Pattinson sono una coppia in difficoltà nel trailer di Die My Love

Lynne Ramsay è tornata alla regia con un film 'brutale' in cui le due star sono alle prese con un matrimonio in crisi, ecco il nuovo video promozionale. Il 7 novembre arriverà nei cinema americani Die My Love, il film con star Jennifer Lawrence e Robert Pattinson che è stato diretto da Lynne Ramsay. Mubi, che si occupa della distribuzione del progetto, ha ora condiviso un nuovo trailer del lungometraggio drammatico che è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes. Cosa racconta Die My Love Al centro della trama c'è la coppia composta da Grace e Jackson, i personaggi interpretati da Jennifer Lawrence e Robert Pattinson, che se ne vanno da New York e si trasferiscono in una casa in campagna. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

