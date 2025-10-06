Jennifer Lawrence e Robert Pattinson sono una coppia in difficoltà nel trailer di Die My Love
Lynne Ramsay è tornata alla regia con un film 'brutale' in cui le due star sono alle prese con un matrimonio in crisi, ecco il nuovo video promozionale. Il 7 novembre arriverà nei cinema americani Die My Love, il film con star Jennifer Lawrence e Robert Pattinson che è stato diretto da Lynne Ramsay. Mubi, che si occupa della distribuzione del progetto, ha ora condiviso un nuovo trailer del lungometraggio drammatico che è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes. Cosa racconta Die My Love Al centro della trama c'è la coppia composta da Grace e Jackson, i personaggi interpretati da Jennifer Lawrence e Robert Pattinson, che se ne vanno da New York e si trasferiscono in una casa in campagna. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: jennifer - lawrence
Film psicologico di jennifer lawrence: l’attesa dopo otto anni
Nuova interprete di Katniss Everdeen dopo Jennifer Lawrence negli Hunger Games
Jennifer Lawrence compie 35 anni: eccola nei 10 momenti più pazzerelli della sua carriera
Jennifer Lawrence alla sfilata Primavera/Estate 2026 di Dior che segna il debutto della linea womenswear di Jonathan Anderson. Vai su Facebook
Al suo ultimo red carpet, Jennifer Lawrence porta in scena una frangia dritta, XXXL, dal finish glossy, sfilata ad arte - X Vai su X
Die My Love: Robert Pattinson e Jennifer Lawrence nel trailer del film di Lynne Ramsey - Mubi ha rilasciato online il trailer ufficiale di Die My Love, film diretto da Lynne Ramsey che vede protagonisti Robert Pattinson e Jennifer Lawrence. Da filmpost.it
‘Die My Love’ Trailer: Jennifer Lawrence & Robert Pattinson In Lynne Ramsay’s “Brutal But Beautiful” Drama - The teaser trailer for this year's big Cannes sale, Lynne Ramsay's 'Die, My Love' starring Jennifer Lawrence and Robert Pattinson has landed and it's a wild ride. Scrive deadline.com