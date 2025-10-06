Jeff Koons atterra a Fiorenzuola d’Arda | i Balloon animals trasformano la città in un luna park dell’arte
A Fiorenzuola d’Arda ha aperto i battenti la mostra “Balloons & Wonders” di Jeff Koons, l’artista più enigmatico e quotato al mondo. Nella mostra, che è possibile visitare fino al 6 aprile, sono esposte le opere più iconiche della collezione “Balloon animals”: le celebri sculture dalle superfici specchianti e dai colori accesi, che riproducono i palloncini a forma di animali. Ma non solo. Nel percorso espositivo è possibile soffermarsi anche sulle serie “Gazing ball” e “Antiquity”. Le opere sono la testimonianza del fatto che Koons intende mettere «lo spettatore al centro», come ha spiegato il curatore della mostra, Luca Bravo, nella presentazione in anteprima della mostra. 🔗 Leggi su Panorama.it
