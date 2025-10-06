Javier Martinez e Helena Prestes raccontano a ' Verissimo' la loro vita a Terni | Una città grande e tranquilla Ormai conviviamo stabilmente insieme

Ternitoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La città di Terni protagonista dell'intervista alle due star della televisione e dei social Javier Martinez e Helena Prestes di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. I due infatti ormai convivono da diverse settimane in Umbria, con Martinez che ha iniziato a giocare con la formazione di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: javier - martinez

Lite in diretta tra Helena Prestes e Javier Martinez: spunta l’ombra di Zeudi Di Palma

Javier Martinez verso un ritorno. Ecco dove tornerà a giocare

“Helena Prestes è incinta”, il gesto con Javier Martinez che allude a una gravidanza

javier martinez helena prestesHelena ja Javier: Heidän ainutlaatuinen rakkaustarinansa ja haasteet, joita he rohkeasti kohtasivat. - Una storia d'amore tra chiarimenti e sogni di famiglia: Helena e Javier si raccontano in un viaggio emozionante. Scrive notizie.it

javier martinez helena prestesHelena Prestes e Javier Martinez a Verissimo: “Abbiamo superato una crisi e ora sogniamo il matrimonio” - Ospiti della puntata odierna di Verissimo, Helena Prestes e Javier Martinez hanno raccontato a cuore aperto la loro storia d’amore, ... Lo riporta tuttosulgossip.it

Cerca Video su questo argomento: Javier Martinez Helena Prestes