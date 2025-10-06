Jaume Munar resta senza calzini a Shanghai | la soluzione del coach è ‘geniale’

Succede davvero di tutto a Shanghai. Il grande caldo, associato all’alto tasso di umidità, sta mettendo in grande difficoltà i tennisti. Non è un caso che si siano registrati ben sette ritiri e tra questi anche Jannik Sinner è stato costretto ad alzare bandiera bianca per via dei crampi nella sfida contro Tallon Griekspoor. Giocatori grondanti di sudore dopo pochi game, costretti a cambiare il proprio vestiario nel corso della partita. L’ha ribadito Lorenzo Musetti, al termine della partita vinta contro l’italo-argentino Luciano Darderi: “ Con questa umidità,  le maglie sono sempre più pesanti. 🔗 Leggi su Oasport.it

Jaume Munar resta senza calzini a Shanghai: la soluzione del coach è 'geniale'

