Jannik Sinner avrebbe preferito far ritorno a Montecarlo con un morale decisamente più alto di quello con cui ha lasciato Shanghai. Il n.2 del mondo in queste ore sta facendo ritorno nel Principato, dopo il ritiro nella sfida degli ottavi di finale del Master1000 asiatico contro l'olandese Tallon Griekspoor. Trionfante a Pechino (Cina), l'azzurro sperava di replicare il medesimo risultato nell'evento asiatico, dando seguito alla striscia positiva. Le cose sono andate diversamente. Le condizioni di gioco si sono rivelate un problema per lui, come anche per il resto dei tennisti. I sette ritiri alla fine del terzo turno parlano chiaro.

© Oasport.it - Jannik Sinner torna a Montecarlo: riposo e test per prevenire i problemi degli ultimi tornei