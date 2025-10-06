Jannik Sinner infortunato Rune contro l' Atp | Volete il morto?
Quanto accaduto a Jannik Sinner non stupisce Holger Rune. Il numero due al mondo si è dovuto ritirare dal Masters di Shanghai a causa dei crampi durante il terzo set del match contro Tallon Griekspoor. Inutili gli interventi del fisioterapista, che lo ha poi sorretto nell’uscita dal campo. Un ritiro che non è stato esente da polemiche. Si sono riaccesi infatti i riflettori sul torneo. Nel mirino il caldo e l'umidità soffocanti che hanno causato grosse difficoltà agli atleti. "Perché l'Atp non ha una regola sul calore? Volete che un giocatore muoia in campo?", ha tuonato Holger Rune durante un 'medical time out' dopo 31 minuti della partita poi vinta contro Ugo Humbert. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: jannik - sinner
Jannik Sinner salta il Masters 1000 di Toronto: l’Azzurro rientra agli US Open
Wimbledon: il nome di Jannik Sinner viene "scoperto" nell'albo d'oro dei vincitori del torneo
Jannik Sinner, la spilletta del privilegio: perché cambia tutto
Jannik Sinner si è ritirato dal torneo Masters 1000 di Shanghai per crampi - X Vai su X
#Tennis Jannik #Sinner si è ritirato dal #RolexShanghaiMasters. L’azzurro era al terzo set del match contro #Griekspoor (avevano vinto un set a testa) e si è dovuto arrendere ai crampi, dopo due ore e mezza di gioco Foto archivio Ansa Vai su Facebook
Sinner sfiancato dalle condizioni impossibili di Shanghai: “Volete che un tennista muoia in campo?” - Le particolari condizioni del torneo di Shanghai stanno rendendo difficile la vita ai tennisti. Lo riporta fanpage.it
Jannik Sinner quando torna in campo? I due tornei a ottobre e l'incognita Coppa Davis (che potrebbe saltare). «Ecco perché può fermarsi» - Lo stop inaspettato a Shanghai potrebbe modificare il calendario del campione italiano. Come scrive msn.com