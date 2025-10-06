Jannik Sinner i crampi e la paura per i match futuri | come potrebbe cambiare l’agenda del campione
La macchina perfetta di Jannik Sinner sembra essersi inceppata. Nascono i primi timori su un'agenda troppo impegnata, che porta il campione ad affrontare climi e viaggi troppo stancanti, che rischiano di affievolirne le capacità. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: jannik - sinner
Jannik Sinner si è ritirato dal torneo Masters 1000 di Shanghai per crampi - X Vai su X
#Tennis Jannik #Sinner si è ritirato dal #RolexShanghaiMasters. L’azzurro era al terzo set del match contro #Griekspoor (avevano vinto un set a testa) e si è dovuto arrendere ai crampi, dopo due ore e mezza di gioco Foto archivio Ansa Vai su Facebook
Sinner, Bertolucci sul ritiro da Shanghai: «Condizioni estreme, normale avere i crampi ma non deve fermarsi». Cosa ha detto e quando torna in campo Jannik - Il ritiro di Jannik Sinner durante il match contro Griekspoor nel terzo turno del Masters 1000 di Shanghai ha sorpreso un pò tutti, ma allo stesso tempo rappresenta un ... Da ilmessaggero.it
Jannik Sinner si arrende ai crampi: il n.2 si ritira zoppicando nel 3° set con Griekspoor e saluta Shanghai - Jannik Sinner è costretto ad abbandonare nel modo peggiore il Masters 1000 di Shanghai. Segnala oasport.it