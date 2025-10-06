Jannik Sinner e il ritiro a Shanghai come sta e cosa è successo Il clima sotto accusa il precedente Medvedev gli effetti sul ranking

Leggo.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Doveva difendere il titolo e mettere da parte punti buoni per la rincorsa al primo posto, si è dovuto arrendere ai crampi. Ancora un ritiro per Jannik Sinner che dopo il successo a Pechino. 🔗 Leggi su Leggo.it

jannik sinner e il ritiro a shanghai come sta e cosa 232 successo il clima sotto accusa il precedente medvedev gli effetti sul ranking

© Leggo.it - Jannik Sinner e il ritiro a Shanghai, come sta e cosa è successo. Il clima sotto accusa, il precedente Medvedev, gli effetti sul ranking

In questa notizia si parla di: jannik - sinner

Jannik Sinner salta il Masters 1000 di Toronto: l’Azzurro rientra agli US Open

Wimbledon: il nome di Jannik Sinner viene "scoperto" nell'albo d'oro dei vincitori del torneo

Jannik Sinner, la spilletta del privilegio: perché cambia tutto

jannik sinner ritiro shanghaiIl secondo ritiro in due mesi, per Jannik Sinner - Domenica il tennista Jannik Sinner si è ritirato a causa di crampi durante la partita del terzo turno del torneo Masters 1000 di Shanghai, in Cina, che è quindi stata vinta dal nederlandese Tallon Gri ... Si legge su ilpost.it

jannik sinner ritiro shanghaiSinner, Bertolucci sul ritiro da Shanghai: «Condizioni estreme, normale avere i crampi ma non deve fermarsi». Cosa ha detto e quando torna in campo Jannik - Il ritiro di Jannik Sinner durante il match contro Griekspoor nel terzo turno del Masters 1000 di Shanghai ha sorpreso un pò tutti, ma allo stesso tempo rappresenta un ... Segnala ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Jannik Sinner Ritiro Shanghai