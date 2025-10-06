James Gunn risponde ai fan che vorrebbero Robert Pattinson come Batman del DCU

L’universo DC finirà per includere Batman, dato che la DC Studios sta sviluppando il film The Brave and the Bold. È infatti in lavorazione una nuova rivisitazione del Cavaliere Oscuro della DC, che si unirà al Superman di David Corenswet e ai futuri eroi sul grande schermo nel reboot dei supereroi di James Gunn. Prima del reboot della DCU, la Warner Bros. aveva già lanciato l’universo di The Batman, del regista Matt Reeves, incentrato su una versione più giovane dell’eroe, interpretato da Robert Pattinson. Ma una volta annunciato il nuovo franchise di James Gunn e Peter Safran, molti hanno espresso il desiderio di vedere il suo Bruce Wayne nella continuity principale. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

