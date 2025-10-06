James Gunn risponde ai fan che vorrebbero Robert Pattinson come Batman del DCU
L’universo DC finirà per includere Batman, dato che la DC Studios sta sviluppando il film The Brave and the Bold. È infatti in lavorazione una nuova rivisitazione del Cavaliere Oscuro della DC, che si unirà al Superman di David Corenswet e ai futuri eroi sul grande schermo nel reboot dei supereroi di James Gunn. Prima del reboot della DCU, la Warner Bros. aveva già lanciato l’universo di The Batman, del regista Matt Reeves, incentrato su una versione più giovane dell’eroe, interpretato da Robert Pattinson. Ma una volta annunciato il nuovo franchise di James Gunn e Peter Safran, molti hanno espresso il desiderio di vedere il suo Bruce Wayne nella continuity principale. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: james - gunn
Swamp Thing, James Gunn rivela aggiornamenti sul film di James Mangold per il DC Universe
Superman di james gunn riporta un elemento mancante nei film sui supereroi da 9 anni
Riferimenti al fumetto all-star superman nel film dc di james gunn
Il nuovo Superman di James Gunn ha conquistato 13 milioni di visualizzazioni in dieci giorni su HBO Max, segnando il miglior debutto dopo Barbie e rilanciando l’intero franchise DC. Nel 2027 uscirà al cinema il sequel: Man of Tomorrow, con James Gunn an Vai su Facebook
#Superman, James Gunn: “Non l’ho scritto pensando alla Palestina" - X Vai su X
Guardiani della Galassia 3, James Gunn risponde a fan arrabbiato per l'Alto Evoluzionario nero - Quando sui social un fan si è scagliato contro la scelta a suo dire politicamente corretta di un attore nero, Chukwudi Iwuji, per interpretare l'Alto Evoluzionario in Guardiani della Galassia vol. Scrive comingsoon.it
Batman: The Brave & The Bold, James Gunn risponde alle lamentele dei fan e parla di Robin! - Il direttore creativo del DCU è tornato a parlare dell'attesissimo film dedicato al nuovo Cavaliere Oscuro del franchise. Riporta cinema.everyeye.it