James Bond | le 10 star più probabili per il prossimo film

La ricerca del nuovo interprete per il ruolo di James Bond sta attraversando una fase di grande fermento, con alcune novità che potrebbero rivoluzionare le scelte tradizionali. Recenti dichiarazioni indicano una direzione decisamente diversa rispetto alle attese di molti fan e addetti ai lavori. In particolare, il regista Denis Villeneuve avrebbe espresso la volontà di selezionare un attore più “sconosciuto”, rompendo gli schemi e aprendo le porte a nuovi profili. la nuova strategia nella scelta dell’attore per james bond. l’indicazione di villeneuve: un volto poco noto. Le indiscrezioni suggeriscono che Villeneuve preferirebbe puntare su un attore ancora poco conosciuto, in contrasto con i nomi che erano stati finora considerati come possibili candidati principali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

