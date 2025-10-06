James Bond | Amazon censura i poster rimuovendo le armi ma cambia idea dopo le reazioni online

Movieplayer.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Su Prime Video erano apparse delle immagini promozionali dei film dedicati alle avventure dell'agente 007 modificate, scatenando polemiche e commenti. Amazon Prime Video, sorprendendo in negativo i suoi utenti, ha censurato i poster dei film delle avventure di James Bond. Online i fan hanno infatti notato che dalle immagini promozionali erano state rimosse le armi che apparivano negli scatti originali. La modifica delle immagini Sul sito britannico di Prime Video, una settimana fa, apparivano le immagini in cui l'agente 007 non aveva nulla in mano, essendo stato 'disarmato digitalmente' modificando le foto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

james bond amazon censura i poster rimuovendo le armi ma cambia idea dopo le reazioni online

© Movieplayer.it - James Bond: Amazon censura i poster rimuovendo le armi, ma cambia idea dopo le reazioni online

In questa notizia si parla di: james - bond

Nuovo james bond in 007 first light: la richiesta di mgm sembra una contraddizione

Tom holland parla dopo essere stato selezionato per james bond

Design controverso del poster di james bond su amazon: un’analisi approfondita

james bond amazon censuraJames Bond: Amazon Prime censura i poster dei film nel Regno Unito - L'articolo James Bond: Amazon Prime censura i poster dei film nel Regno Unito proviene da Il Cineocchio. Scrive msn.com

james bond amazon censuraAmazon sta rimuovendo tutte le armi dai classici poster di James Bond - Amazon, che ora possiede i diritti di James Bond, sembra aver iniziato a modificare le iconiche pistole da vecchie immagini promozionali con vari attori del passato di Bond. Lo riporta gamereactor.it

Cerca Video su questo argomento: James Bond Amazon Censura