James Bond | Amazon censura i poster rimuovendo le armi ma cambia idea dopo le reazioni online
Su Prime Video erano apparse delle immagini promozionali dei film dedicati alle avventure dell'agente 007 modificate, scatenando polemiche e commenti. Amazon Prime Video, sorprendendo in negativo i suoi utenti, ha censurato i poster dei film delle avventure di James Bond. Online i fan hanno infatti notato che dalle immagini promozionali erano state rimosse le armi che apparivano negli scatti originali. La modifica delle immagini Sul sito britannico di Prime Video, una settimana fa, apparivano le immagini in cui l'agente 007 non aveva nulla in mano, essendo stato 'disarmato digitalmente' modificando le foto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
