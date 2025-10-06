Jacob Elordi | Chiamo mia mamma tre o quattro volte al giorno È davvero la mia migliore amica

L'attore australiano, 28 anni, ha un rapporto di totale fiducia e confidenza con sua madre. «Sarei completamente perso senza di lei», ammettte la star di Hollywood. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Jacob Elordi: «Chiamo mia mamma tre o quattro volte al giorno. È davvero la mia migliore amica»

In questa notizia si parla di: jacob - elordi

Venezia 82, le pagelle look: Oscar Isaac incanta (9), Jacob Elordi protagonista (8), Paris Jacksona tema Frankenstein (9), Cristina Parodi in lime(5)

Sophie Codegoni rinasce a Venezia: nuovo look da diva, il messaggio dietro l'abito azzurro e il retroscena piccante con Jacob Elordi

Julia Roberts, George Clooney, Jacob Elordi e la sorpresa Bad Bunny: Venezia 2025 è la Mostra delle star

Oscar Isaac, Jacob Elordi and Mia Goth star in Guillermo del Toro's take on a horror classic. - X Vai su X

Il trailer ufficiale di #Frankenstein, il nuovo film di Guillermo del Toro con Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth e Christoph Waltz Frankenstein è atteso in cinema selezionati il 22 ottobre e su #Netflix a partire dal 7 novembre Vai su Facebook

Jacob Elordi: «Chiamo mia mamma tre o quattro volte al giorno. È davvero la mia migliore amica» - L'attore australiano, 28 anni, ha un rapporto di totale fiducia e confidenza con sua madre. Scrive vanityfair.it

Jacob Elordi è il mostro più bello che abbiate mai visto: il trailer di Frankenstein - Nel trailer del film di Guillermo del Toro, l’attore australiano appare trasformato in una creatura pallida, elegante e inquietante ... Come scrive vanityfair.it