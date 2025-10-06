I' ve got you under my skin il nuovo singolo del crooner Giuliano Ligabue

Il brano, scritto da Cole Porter e reso immortale da Sinatra, rivive in questa versione live dove Giuliano non solo lo interpreta con eleganza e intensità, ma ne firma anche l’arrangiamento per una formazione di otto musicisti, restituendo fedelmente le sfumature e la potenza emotiva. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

