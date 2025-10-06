Una catanese doc è pronta a varcare la porta rossa del Grande Fratello 2025. Davide Maggio è in grado di annunciarvi in anteprima che questa sera, lunedì 6 ottobre, durante la seconda puntata del reality show di Canale 5, tra i nuovi ‘casalinghi’ ci sarà anche Ivana Castorina. Chi è Ivana Castorina. Ivana, classe 89, è nata e vive a Catania. La donna lavora nella sede catanese di una multinazionale attiva nella produzione di componenti elettronici. È sposata dal 2022 con Toni e ha un cane di nome Charlotte. Sui social, si definisce “ impiegata, moglie e appassionata di make up “. Nella sua bio di Instagram dice: “ Ognuno di noi è un’opera d’arte, non sarà apprezzata da tutti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ivana Castorina al Grande Fratello 2025