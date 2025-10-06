Ivan Graziani ottant' anni di un ribelle gentile tra rock poesia e disegno

Il 6 ottobre Ivan Graziani avrebbe compiuto 80 anni. Considerato l'artista più atipico della sua generazione, Graziani fu il cantautore non allineato di "Pigro" e "Lugano addio", un ribelle che preferiva raccontare il sociale piuttosto che la politica. Nonostante la morte prematura, la sua musica e la sua arte sono ancora vivi grazie al figlio, Filippo Graziani, che ha seguito le orme del padre e lo ricorda così: "Passava da testi che avevano a che fare con la realtà dura, con la realtà cinica, con i lati più pesanti e violenti della vita, a quelli più aulici di amori delicati. Due aspetti della stessa medaglia, che papà trasferiva nei personaggi sparpagliati dentro la sua discografia ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

