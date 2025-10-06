Ivan Graziani il tributo dei musicisti teramani per i suoi 80 anni
“ Pigri Volume 1 ” è il titolo del progetto dedicato al compianto cantautore teramano Ivan Graziani, che il prossimo 6 ottobre avrebbe compiuto 80 anni. In occasione del compleanno 8 band teramane hanno realizzato 8 cover, reinterpretando alcuni dei brani più significativi dal repertorio di Graziani. L’album dal titolo “Pigri” ispirato al sesto album di Graziani “Pigro”, sarà disponibile in tutte le piattaforme digitali a partire da martedì 6 ottobre, distribuito da La Grande OndaBelieve. Nella tracklist “ Monna Lisa ” del 1978 affidata ai The Tangram, “ Lugano Addio ” del 1977 è stata invece eseguita dagli Shijo X. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
