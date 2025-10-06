All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Sensibile e dissacrante, ironico e innovatore, eterodosso e politicamente scorretto: quanto manca Ivan Graziani, quanto manca, all’ecosistema della nostra canzone, un tipo come lui. Soprattutto a 80 anni dalla sua nascita, che ricorre il 6 ottobre. Senza il suo passaggio terreno non avremmo avuto, buon ultimo, Lucio Corsi. E provate a rintracciarlo, oggi, un timbro vocale simile in tutto l’universo streaming, per non parlare di come il suo modo di suonare la chitarra fece scuola. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Ivan Graziani, il libro, è un viaggio appassionato nella parabola biografica e musicale misconosciuta di un grande cantautore rock italiano