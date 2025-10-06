Ivan Graziani a 80 Anni dalla Nascita Rivive su un Murale a Nepezzano | Musica e Ricordi per il Cantautore

Impresso su una parete dell’edificio delle Poste, il volto e l’energia di Ivan Graziani, con la sua inseparabile chitarra, sono ora un punto di riferimento visivo per il paese. Il murale è stato realizzato dal talento dell’artista Edoardo Ettorre, grazie all’impegno congiunto dell’Associazione culturale “Big Match”, guidata da Alfredo Natali, e dell’Associazione di promozione sociale “Xenia”, presieduta da Tonino Di Raimondo. La cerimonia di inaugurazione ha visto una sentita partecipazione. Prima della scopertura dell’opera, si sono susseguiti gli interventi delle figure chiave dell’evento. Tonino Di Raimondo ha parlato a nome delle associazioni promotrici, seguito dal sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, e dall’assessore Antonio Filipponi, che hanno sottolineato l’importanza di preservare la memoria di un artista che ha dato lustro al territorio. 🔗 Leggi su Citypescara.com