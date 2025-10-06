Ivan Graziani a 80 Anni dalla Nascita Rivive su un Murale a Nepezzano | Musica e Ricordi per il Cantautore
Impresso su una parete dell’edificio delle Poste, il volto e l’energia di Ivan Graziani, con la sua inseparabile chitarra, sono ora un punto di riferimento visivo per il paese. Il murale è stato realizzato dal talento dell’artista Edoardo Ettorre, grazie all’impegno congiunto dell’Associazione culturale “Big Match”, guidata da Alfredo Natali, e dell’Associazione di promozione sociale “Xenia”, presieduta da Tonino Di Raimondo. La cerimonia di inaugurazione ha visto una sentita partecipazione. Prima della scopertura dell’opera, si sono susseguiti gli interventi delle figure chiave dell’evento. Tonino Di Raimondo ha parlato a nome delle associazioni promotrici, seguito dal sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, e dall’assessore Antonio Filipponi, che hanno sottolineato l’importanza di preservare la memoria di un artista che ha dato lustro al territorio. 🔗 Leggi su Citypescara.com
In questa notizia si parla di: ivan - graziani
“Ottanta. Buon Compleanno Ivan”, Filippo Graziani all'Auditorium Parco della Musica
Ivan Graziani, un concerto per i suoi 80 anni con Lucio Corsi, Finardi, Mario Biondi
Una grande festa a Teramo per festeggiare gli 80 anni di Ivan Graziani
Ivan Graziani avrebbe 80 anni: gli inizi con gli Anonima Sound, la moglie Anna e i due figli e la morte prematura a 51 anni - X Vai su X
In occasione degli 80 anni di Ivan Graziani, sul numero del 30 settembre 2025 di Lacerba trovate una lunga intervista a Federico Falcone a cura di Alessandra Renzetti, che ringraziamo! L’autore racconta il suo nuovo libro "Ivan Graziani", un omaggio al c Vai su Facebook
Ivan Graziani avrebbe 80 anni: gli inizi con gli Anonima Sound, la moglie Anna e i due figli, 7 segreti - Il cantautore (morto prematuramente a soli 51 anni il 1º gennaio 1997) si avvicinò molto presto alla musica. Da corriere.it
80 anni di Ivan Graziani, la sua eredità per Novafeltria città della musica - Il sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini: "L'impegno della comunità per rendere omaggio a questo grande artista" ... Segnala altarimini.it