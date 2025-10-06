italo salvarani compie 100 anni la festa in chiesa

L’imprenditore povigliese Italo Salvarani ha compiuto 100 anni e il suo compleanno è stato festeggiato, con una grande festa comunitaria, domenica mattina, 5 ottobre, alle 12, alle fine della messa, nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Poviglio, per volontà del parroco, don Alberto Nicelli, che lo ha ricordato anche nell’omelia. Una grande torta a due piani è stata posta davanti all’altare maggiore, Salvarani, è stato chiamato a spegnere le candeline alla presenza festosa di don Nicelli e del sindaco Filippo Ferrari. Accompagnato dal figlio, Piergiorgio, dalla nipote Giulia è stato accolto da un’ovazione, ha sorriso radioso, ringraziando. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

