Italiana uccisa a Formentera interrogato il compagno | è un noto imprenditore

Leggo.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Guardia Civil spagnola indaga sulla morte di una 45enne italiana a Formentera, trovata senza vita ieri mattina (5 ottobre) in un appartamento dell'isola, in località Es Pujols. Al. 🔗 Leggi su Leggo.it

italiana uccisa a formentera interrogato il compagno 232 un noto imprenditore

© Leggo.it - Italiana uccisa a Formentera, interrogato il compagno: è un noto imprenditore

In questa notizia si parla di: italiana - uccisa

Prof italiana uccisa in Valtellina dal marito marocchino

Pattinatrice italiana travolta e uccisa da un camion in Austria

Julia Marie Gaiser, pattinatrice italiana, travolta in bici e uccisa da un camion a Saliburgo. Aveva 23 anni

italiana uccisa formentera interrogatoItaliana uccisa a Formentera, interrogato il compagno: è un noto imprenditore - La Guardia Civil spagnola indaga sulla morte di una 45enne italiana a Formentera, trovata senza vita ieri mattina (5 ottobre) in un appartamento dell'isola, in località Es Pujols. Scrive msn.com

italiana uccisa formentera interrogatoFormentera, donna italiana trovata morta in un appartamento a Es Pujols: sentito il compagno - Una 45enne italiana è stata trovata morta ieri mattina in un appartamento a Formentera, località di Es Pujols, che ogni estate viene presa d'assalto dai turisti di tutto ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Italiana Uccisa Formentera Interrogato