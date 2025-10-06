Italiana uccisa a Formentera interrogato il compagno | è un noto imprenditore
La Guardia Civil spagnola indaga sulla morte di una 45enne italiana a Formentera, trovata senza vita ieri mattina (5 ottobre) in un appartamento dell'isola, in località Es Pujols. Al. 🔗 Leggi su Leggo.it
In questa notizia si parla di: italiana - uccisa
Prof italiana uccisa in Valtellina dal marito marocchino
Pattinatrice italiana travolta e uccisa da un camion in Austria
Julia Marie Gaiser, pattinatrice italiana, travolta in bici e uccisa da un camion a Saliburgo. Aveva 23 anni
Oggi, 4 ottobre, ricordiamo Norma Cossetto, giovane studentessa italiana brutalmente uccisa nella notte tra il 4 e il 5 ottobre 1943 a Villa Surani, in Istria. La sua unica “colpa”? L’amore profondo per la sua terra e la sua identità. Norma è diventata il simbolo del Vai su Facebook
Julia Marie Geiser, pattinatrice 23enne di origine italiana morta in Austria investita da un camion - X Vai su X
Italiana uccisa a Formentera, interrogato il compagno: è un noto imprenditore - La Guardia Civil spagnola indaga sulla morte di una 45enne italiana a Formentera, trovata senza vita ieri mattina (5 ottobre) in un appartamento dell'isola, in località Es Pujols. Scrive msn.com
Formentera, donna italiana trovata morta in un appartamento a Es Pujols: sentito il compagno - Una 45enne italiana è stata trovata morta ieri mattina in un appartamento a Formentera, località di Es Pujols, che ogni estate viene presa d'assalto dai turisti di tutto ... Come scrive msn.com