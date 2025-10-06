Italiana morta in Balearifemminicidio?

10.38 Potrebbe essere vittima di femminicidio la 45enne italiana trovata morta in un appartamento dell'isola spagnola di Formentera, nelle Baleari. La donna e il compagno, anche lui italiano, vivevano da tempo sull'isola. Giornali locali dicono che lui è stato interrogato dalla polizia e anche arrestato. Nessuna conferma dalla Guardia Civil. Sempre secondo i media, la donna è stata accoltellata. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it