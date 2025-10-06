Italiana morta in Balearifemminicidio?
10.38 Potrebbe essere vittima di femminicidio la 45enne italiana trovata morta in un appartamento dell'isola spagnola di Formentera, nelle Baleari. La donna e il compagno, anche lui italiano, vivevano da tempo sull'isola. Giornali locali dicono che lui è stato interrogato dalla polizia e anche arrestato. Nessuna conferma dalla Guardia Civil. Sempre secondo i media, la donna è stata accoltellata. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Formentera, donna italiana trovata morta in un appartamento a Es Pujols: sentito il compagno - Una 45enne italiana è stata trovata morta ieri mattina in un appartamento a Formentera, nella frequentatissima località di Es Pujols, che ogni estate viene presa d'assalto ... Segnala msn.com
Formentera, italiana morta per cause misteriose. Interrogato il compagno - La Guardia Civil spagnola indaga sulla morte di una 45enne italiana a Formentera, trovata senza vita ieri mattina in un appartamento dell'isola, in località Es Pujols. Da corriere.it