Italiana morta a Formentera sul corpo segni di aggressione | interrogato il compagno

Una donna italiana di 45 anni, L.A. (le iniziali del nome), è stata trovata senza vita nel suo appartamento a Es Pujols, nella zona nord di Formentera, in Spagna. Il compagno, I.S., anche lui italiano e residente da anni sull'isola, è stato interrogato dalla polizia. Secondo quanto riporta il quotiano spagnolo Diario de Ibiza, la 45enne ha subito una violenta aggressione.

