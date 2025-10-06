Italiana morta a Formentera | fermato il compagno

E' stata trovata morta l'italiana scomparsa a Formentera (Spagna). La polizia ha arrestato il compagno, anche lui italiano. Secondo le prime ricostruzioni fatte dalla polizia, la donna, Luisa Asteggiano, e il compagno che è ora in custodia della Guardia Civil, Ivan Sauna, avevano dei problemi e da tempo litigavano per poi riconciliarsi poco dopo L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

