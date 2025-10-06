Italiana di 45 anni trovata morta in casa a Formentera | interrogato il compagno
La Guardia Civil spagnola indaga sulla morte di una donna italiana di 45 anni, trovata senza vita in un appartamento a Es Pujols, Formentera. Tra le ipotesi più accreditate quella di un caso di violenza di genere. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
Donna italiana trovata morta a Formentera, compagno interrogato per sospetto femminicidio - La 45enne pare avesse evidenti segni di percosse e la polizia sospetta un caso di femminicidio: interrogato ... Scrive fanpage.it
Italiana di 45 anni trovata morta a Formentera: interrogato il compagno - Una donna italiana di 45 anni è stata trovata senza vita nella sua casa a Es Pujols. Da ilfattoquotidiano.it