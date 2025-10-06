Italiana di 45 anni trovata morta a Formentera | interrogato il compagno
Una donna italiana di 45 anni è stata trovata senza vita in un appartamento nell’isola spagnola di Formentera, in località Es Pujols. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire quanto accaduto e accertare le cause del decesso. Secondo il Diario de Ibiza, la 45enne ha subito una violenta aggressione. Una delle piste battute è infatti quella del femminicidio. Media locali riferiscono che gli investigatori hanno interrogato il compagno, anche lui italiano, ma la Guardia Civil al momento non conferma l’indiscrezione secondo cui sarebbe stato arrestato. Dalle indagini emerge che i due vivevano da tempo a Formentera ed erano spesso visti insieme vicino al loro appartamento, che si trova ad Avenida Miramar a Es Pujols, nel nord dell’isola spagnola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
