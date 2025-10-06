Italiana di 45 anni morta a Formentera sentito il compagno
Madrid, 6 ottobre 2025 - La Guardia Civil spagnola indaga sulla morte di una 45enne italiana a Formentera, trovata senza vita ieri mattina in un appartamento dell'isola, in località Es Pujols. Lo apprende l'ANSA da fonti vicine alle indagini. Al momento le cause del decesso non vengono confermate ufficialmente, ma una delle piste battute è che la donna, le cui iniziali sarebbero L.A. secondo il Diario de Ibiza, sia stata vittima di un caso di violenza di genere. Secondo i media locali, gli investigatori hanno interrogato il compagno, I. S., anche lui italiano, ma la Guardia Civil al momento non conferma l'indiscrezione secondo cui sarebbe stato arrestato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
