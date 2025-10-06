Italia Under 20 superata la fase a gironi nonostante il ko con l’Argentina! Gli Azzurrini si qualificano agli ottavi con i bianconeri Verde e Okoro titolari | giovedì la sfida agli Stati Uniti

Italia Under 20, superata la fase a gironi: tutti gli aggiornamenti sul percorso degli Azzurrini dopo l’Argentina. L’avventura continua. La Nazionale Under 20 del tecnico Carmine Nunziata, vicecampione del mondo in carica, ha superato la fase a gironi e si è qualificata per gli ottavi di finale del Mondiale di categoria in Cile. Nonostante la sconfitta indolore contro l’Argentina nell’ultima partita, gli Azzurrini hanno chiuso il Gruppo D al secondo posto con 4 punti, guadagnandosi la sfida contro gli Stati Uniti. L’appuntamento è fissato per giovedì 9 ottobre alle ore 21:30 italiane (con diretta su Rai Sport ), allo stadio ‘El Teniente’ di Rancagua. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

