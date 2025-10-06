Italia sfondano il cranio a un 17enne a colpi di mazze | orrore puro in pubblico

Notte di violenza davanti a una discoteca di Montesarchio, nella Valle Caudina, dove un episodio di brutale aggressione ha sconvolto la comunità. Un ragazzo di 17 anni di Vitulano è stato picchiato selvaggiamente da quattro giovani beneventani armati di mazze da baseball. Il minorenne, colpito con ferocia inaudita, si trova ora in rianimazione nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale San Pio di Benevento, dove lotta disperatamente per la vita. I familiari, distrutti dall'angoscia, hanno lanciato un accorato appello a donare sangue per aiutarlo a sopravvivere. Anche un suo amico, un 18enne di Foglianise, è rimasto ferito, sebbene in modo meno grave.

