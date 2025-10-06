Calato il sipario sull’edizione 2025 degli Europei di ciclismo. Nella rassegna continentale, che ha seguito a stretto giro i Mondiali in Ruanda, la Nazionale italiana ha concluso con sei medaglie all’attivo. Il Bel Paese ha conquistato 1 oro, 4 argenti e 1 bronzo e, indubbiamente, la prestazione di Federica Venturelli nella cronometro U23 è stata la gemma dell’intera spedizione. Formazione tricolore che ha svettato per numero di podi e concluso al quarto posto per titoli conquistati nel medagliere. Resta però il dato di nessuna top-3 nelle corse in linea individuali “Elite”, ovvero le più importanti nel programma dell’intero campionato europeo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Italia senza medaglie Elite agli Europei, Dagnoni la esalta: “All’altezza della sua storia”