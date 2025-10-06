Italia-Israele ad Udine il 14 ottobre chiesto rinvio partita da sindaco De Toni ma no da Uefa e Fifa | squadra israeliana scortata da Mossad

Nel 2024 la selezione israeliana aveva soggiornato in un noto albergo di Udine, poco distante dalla Dacia Arena. Questa volta, però, le misure saranno ben più rigide: la delegazione sarà prelevata direttamente all’aeroporto di Ronchi dei Legionari e condotta in una struttura top secret, sorvegliata. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

