Italia-Israele ad alta tensione | Udine già in allerta per le proteste pro Palestina

6 ott 2025

Per martedì prossimo   la città è pronta a blindarsi. Gli israeliani saranno seguiti dal Mossad. Solo 4.000 biglietti venduti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

In questa notizia si parla di: italia - israele

