Italia il cammino verso i Mondiali 2026 | ecco le prossime partite delle qualificazioni
La Nazionale italiana è in piena corsa per staccare il pass per i Mondiali 2026. Il calendario delle qualificazioni prevede gare decisive nei prossimi mesi, con incontri contro avversarie che possono essere trampolini o ostacoli concreti verso la qualificazione diretta. Le gare in agenda. Ecco le partite che attendono l’Italia nella fase a gironi: 11 ottobre 2025 – Estonia vs Italia (ore 20:45). 14 ottobre 2025 – Italia vs Israele (ore 20:45). 13 novembre 2025 – Moldavia vs Italia (ore 20:45). 16 novembre 2025 – Italia vs Norvegia (ore 20:45). Questi match rappresentano le ultime uscite del gruppo per gli Azzurri in questo ciclo di qualificazione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
