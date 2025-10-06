Istruzione piano da 700 milioni per la scuola siciliana | al via gli incontri nei territori

Un piano triennale da oltre 700 milioni di euro, tra fondi regionali ed extraregionali, per il rilancio del sistema educativo siciliano. Prenderà il via mercoledì 8 ottobre la manifestazione “La Sicilia fa Scuola”, promossa dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

