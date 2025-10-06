Istruttori di nuoto al via i corsi a novembre

È stato programmato nei mesi di novembre e dicembre un corso per istruttori di attività natatorie Fipsas, con modalità di frequenza mista con lezioni teoriche on line e lezioni pratiche in piscina a Piacenza. Per poter accedere al corso occorre aver compiuto 16 anni e dimostrare di padroneggiare. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

