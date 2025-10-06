Istanbul cancella il concerto di Robbie Williams per ragioni di sicurezza

“Mi dispiace moltissimo di non potermi esibire a Istanbul la prossima settimana. Le autorità cittadine hanno annullato lo spettacolo nell’interesse della sicurezza pubblica”: così Robbie Williams ha comunicato che non si esibirà nella città turca. Alcune ong insieme ad account social turchi e organizzazioni pro-Gaza hanno chiesto che lo spettacolo fosse annullato, accusando Robbie Williams di essere un “ sionista ”. La società organizzatrice dell’evento ha annunciato l’annullamento del concerto “in linea con una decisione presa dall’ufficio del governatore di Istanbul” e spiegando che i rimborsi dei biglietti saranno elaborati a breve tramite la piattaforma su cui sono stati acquistati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

