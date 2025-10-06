Israele-Hamas tutti i dubbi sull' accordo | dal ritiro al futuro governo le distanze che fanno tremare il tavolo

Israele e la Striscia di Gaza aspettano. La speranza del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è che il negoziato sia breve. E il tycoon continua a lanciare avvertimenti alla milizia. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

israele hamas tutti i dubbi sull accordo dal ritiro al futuro governo le distanze che fanno tremare il tavolo

Israele-Hamas, tutti i dubbi sull'accordo: dal ritiro al futuro governo, le distanze che fanno tremare il tavolo

